Italia-Belgio, nessuna sorpresa per Insigne e Di Lorenzo: saranno titolari

L'Italia ha preso il volo per Monaco e oggi alle 17:45 prenderà la parola il ct Roberto Mancini insieme a un giocatore (probabilmente Giorgio Chiellini) e poi alle 18:30 farà rifinitura all'Allianz. Il difensore è uno dei grandi dubbi del ct: recupera o gioca Acerbi? Ieri è stato provato il laziale, nella rifinitura di oggi Mancini capirà se potrà avere il livornese nel pacchetto arretrato con Bonucci, Di Lorenzo e Spinazzola.

CONFERMATO INSIGNE - Non dovrebbe cambiare il centrocampo: Barella su De Bruyne, poi Jorginho, Verratti più di Locatelli come terzo di mediana. Occhio all'attacco: ieri Mancini ha provato Chiesa in luogo di Berardi e il ballottaggio è aperto mentre completeranno il tridente Immobile e Insigne. A riportarlo è l'inviato di Tuttomercatoweb.com.