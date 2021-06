Italia, c'è il Belgio: quasi certe due assente pesantissime per Martinez

L'avversario dell'Italia nei quarti di Euro 2020 sarà il Belgio (vittorioso ieri sul Portogallo di CR7), che con ogni probabilità dovrà fare a meno di due pezzi da novanta come De Bruyne ed Eden Hazard: il primo, azzoppato da un'entrataccia di Palhinha, dovrà dare forfait se gli esami strumentali evidenzieranno lesioni alla caviglia, mentre il secondo ha sentito pizzicare la coscia, e dovesse trattarsi di stiramento sarebbe automaticamente fuori dai giochi per la gara con gli azzurri.

Una "fortuna" per l'Italia, perché senza il centrocampista del City la squadra di Martinez ha dimostrato di essere più prevedibile, e l'Eden di ieri sera non si era mai visto nell'ultima stagione a Madrid: "I Diavoli Rossi non sono così brutti come li dipingiamo - chiosa il quotidiano - perché i Diavoli Rossi senza De Bruyne regrediscono allo stato di angioletti".