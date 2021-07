Italia campione d'Europa! Mancini: "Ragazzi incredibili! Era una cosa impossibile anche da pensare"

Roberto Mancini ha commentato il trionfo della Nazionale all'Europeo ai microfoni di Sky Sport: "Era una cosa impossibile anche da pensare, ma i ragazzi sono stati straordinari. Non ho parole per loro, questo è un gruppo meraviglioso. Non c'è stata una gara facile e questa per come si era messa era diventata difficilissima, ma poi l'abbiamo dominata. Poi ai rigori bisogna avere anche un po' di fortuna e mi dispiace anche un po' per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo, credo possa migliorare ancora. Siamo felicissimi per tutti gli italiani, non ho parole per questi ragazzi".

Il tuo abbraccio a Luca Vialli è stato meraviglioso. Ti sei portato degli amici e qui c'è anche la rivincita di Wembley da giocatore.

"La nostra è un'amicizia che va al di là di tutto perché quella Sampdoria andò al di là di tutto. Oggi si è chiuso un cerchio ma devo dire che i nostri ragazzi oggi sono stati incredibili".

Sei lì anche per merito di Costacurta?

"Anche Alessandro, certo. Per fortuna è andato tutto bene..."