Italia, Chiellini: "Sarà l'ultima gara a Roma, vogliamo chiudere alla grande"

Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia oggi in tribuna per la partita contro il Galles, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match: "Sarà la nostra ultima partita a Roma. Siamo felici che le prime due siano andate alla grande, vogliamo chiudere nello stesso modo anche la terza. Stiamo vivendo una grande parentesi italiana, con i tifosi di nuovo allo stadio e la gente qua presente. In questi anni abbiamo sempre cambiato tante formazioni e se veniamo da tutti questi risultati positivi un motivo c'è".