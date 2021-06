Italia, differenziato per Florenzi: contro la Svizzera ballottaggio Di Lorenzo-Toloi

L’Italia discuterà mercoledì sera la seconda gara dell’Europeo contro la Svizzera. In vista del match contro gli uomini di Petkovic, il ct Roberto Mancini sta valutando le condizioni degli infortunati. Berardi e Verratti hanno svolto l'intera seduta con i compagni. Solo differenziato, invece, per quanto riguarda Florenzi. Il terzino non ci sarà contro la Svizzera. Al suo posto è aperto il ballottaggio tra il napoletano Di Lorenzo e l’atalantino Toloi. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.