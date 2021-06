Italia, ecco i 5 rigoristi provati da Mancini prima dell'Austria: c'è Acerbi, assente Insigne

Dopo la fase a gironi, l’Italia si è subito immersa nel clima infuocato del dentro/fuori contro l’Austria che caparbiamente ha trascinato la partita fino ai supplementari. Poi Chiesa e Pessina, con i loro gol, hanno ribadito l’orgoglio e la determinazione di un gruppo che vuole fortemente tornare al Wembley Stadium per gli atti finali del torneo. Comunque - sottolinea Tuttosport - nei giorni precedenti l’ottavo il ct Roberto Mancini e il suo staff avevano cominciato a selezionare i candidati per quella che viene definita la “lotteria” dei rigori.

Il ct azzurro al Centro Tecnico di Coverciano - si legge - ha tenuto sotto pressione quelli che ha individuato come i più “freddi”, cioè Jorginho, che è il rigorista ufficiale con uno score in Nazionale di 5 su 5, Immobile, Acerbi, Bonucci e Berardi. Un quintetto considerato affidabile anche per l’abitudine dei due attaccanti a prendersi questa responsabilità in campionato, ma che però Mancini avrebbe dovuto correggere in corsa dopo le sostituzioni che hanno coinvolto proprio Immobile e Berardi. Appena entrati Belotti e Chiesa hanno confermato di essere “caldi” e chissà se il ct li avrebbe confermati anche in caso di finale thrilling dal dischetto.