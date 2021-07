Italia, in caso di vittoria tour su pullman scoperto a Roma: i dettagli

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in caso di vittoria dell’Europeo, Mancini e gli Azzurri avranno il loro bagno di gloria. La Nazionale infatti effettuerà un breve tour nel centro di Roma, su un pullman scoperto, senza però alcuna sosta. Niente abbraccio al Circo Massimo, come successo dopo la vittoria del Mondiale nel 2006.