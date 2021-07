Italia-Inghilterra, ci saranno "solo" 6.619 italiani: i numeri sugli spalti di Wembley

A poche ore da Italia-Inghilterra, l'UEFA ha fornito il dato ufficiale sui tifosi che saranno presenti questa sera a Wembley per la finale di Euro 2020. In gran maggioranza saranno presenti tifosi dei Tre Leoni, visto che sono attesi 58.000 spettatori inglesi a fronte dei 6.619 italiani, per un totale della capienza di questa sera che raggiungerà 67.500 sostenitori sugli spalti. Il dato si basa su informazioni censibili in base ai dati forniti dagli utenti all'atto della registrazione sul portale della biglietteria UEFA.