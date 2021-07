Italia-Inghilterra, da Mattarella a Mick Jagger: tutti i VIP presenti a Wembley

Ci sarà il pienone stasera a Wembley in quanto a personaggi di spicco del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. Sulle tribune del Tempio del calcio inglese, teatro della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, ci sarà il Principe William, Duca di Cambridge, mentre la Regina Elisabetta ha scritto ieri una lettera al ct Gareth Southgate e ai giocatori britannici. Oltre al premier, Boris Johnson, atteso ancora con la maglia dei Tre Leoni, ci saranno probabilmente personalità dello spettacolo e della musica: dovrebbero rivedersi Mick Jagger, Ed Sheeran, Robbie Williams, Adele, Noel Gallagher. Poi i grandi ex del calcio inglese, da David Beckham agli opinionisti come Gary Lineker e Rio Ferdinand. Presenti i Presidenti di Uefa e FIFA, Aleksandr Ceferin e Gianni Infantino, dall'Italia arriverà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato domani incontrerà alle 17 al Quirinale la Nazionale azzurra (comunque vada) e Matteo Berrettini, oggi impegnato nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic: tempistiche permettendo, anche il tennista vorrebbe presenziare a Wembley. Con Mattarella ci sarà il Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, per la FIGC folta delegazione presieduta dal numero uno, Gabriele Gravina. Tanti anche gli italians allo stadio: tra questi atteso ancora il ds del Tottenham, ex Juventus, Fabio Paratici.