Italia-Inghilterra, le quote dei bookmakers: inglesi leggermente favoriti

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, di domenica prossima a Wembley sarà una sfida da giocare sul filo dell'equilibrio, nella quale un gol potrebbe rivelarsi un macigno pesantissimo sulle sorti del match. Gli analisti Snai concedono agli inglesi un leggero favore sugli azzurri, dato che la prima affermazione dei bianchi nella storia degli europei è data a 1,85, l'Italia segue a ruota, a 1,95. In questa edizione degli europei, ben sette partite sulle 14 giocate a eliminazione diretta sono approdate ai supplementari. Un epilogo piuttosto probabile anche per quanto riguarda la finale, visto che il segno «X» nei tempi regolamentari è dato a 3,00, quota piuttosto modesta, mentre la vittoria inglese prima degli extra time è data a 2,70 e quella italiana a 2,90. Gli apparati difensivi delle due finaliste si sono dimostrati fin qui più che affidabili, ecco perché l'Under piomba a 1,50, mentre l'Over si alza fino a 2,45. Tra gli esiti più probabili, un'altra vittoria "minima": lo 0-1 inglese è a 7,25, l'1-0 azzurro si gioca a 7,50. Occhio anche allo 0-0, a 7,00. Chi sarà, eventualmente, capace di sbloccare un match così equilibrato? Gli indizi ricadono com'era prevedibile su Sterling, dato a 7,75. Candidato credibile, a 8,75, anche Federico Chiesa. Il primo gol della gara, però, potrebbe anche arrivare su rigore: la soluzione dal dischetto, per una delle due squadre, vale 10 volte la posta. Chiesa e Kane, secondo gli esperti di Snai, sono i giocatori più vicini alla nomina di "Man of the Match". Entrambi si giocano a 6,00, seguiti da Jorginho (7,00), Sterling (7,00), Insigne (8,00) e Donnarumma (8,00). (ANSA).