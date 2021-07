Italia-Inghilterra, scelte le divise di gioco per la finale

Tutto come da attese per quanto riguarda le divise: Italia in azzurro e Inghilterra in bianco domani sera, per la finale di Euro2020 in programma domani sera a Wembley. La squadra allenata da Mancini scenderà in campo vestita totalmente di azzurro, mentre la divisa bianca spetterà ai padroni di casa. Infine per quanto riguarda i portieri, Donnarumma in giallo e Pickford in verde.