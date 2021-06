Italia, Insigne protagonista: mai nessuno del Napoli ha segnato quanto Lorenzo in Nazionale

Tanto entusiasmo per l'Italia di Mancini dopo la netta vittoria contro la Turchia. In Nazionale brilla il talento di Lorenzo Insigne che, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, ha stabilito un prestigioso primato: "Insigne ha segnato il suo ottavo gol con la maglia dell'Italia, il primo in una grande competizione internazionale. Nessun giocatore del Napoli ha segnato così tanto con la maglia dell'Italia. Lorenzo ad Euro 2016 realizzò il rigore nella lotteria contro la Germania, ma non aveva mai segnato su azione, l'ha fatto su assist di Immobile con il tiro a giro che è il suo marchio di fabbrica".