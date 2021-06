Italia, la dedica speciale di Immobile: "Vittoria e gol per Daniel e David"

Dedica speciale per Ciro Immobile. Ieri al termine del match vinto contro la Svizzera, l'attaccante dell'Italia ha voluto abbracciare a nome del gruppo, attraverso le telecamere di Rai Sport, le famiglie dei due bambini uccisi ad Ardea: "Ci tenevo a nome mio e di tutta la squadra dedicare la vittoria e il gol a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Stiamo ancora a raccontare cose che non devono succedere. Abbiamo giocato anche per loro. E' doveroso mandare un abbraccio ovunque essi siano".

Una vittoria che tutto il gruppo dedica a loro.

"Avremo voluto partecipare anche al funerale ma per questione di 'bolla' non abbiamo potuto. Ci stringiamo attorno a questo lutto devastante e quello che potevamo fare in campo lo abbiamo fatto. E' doveroso".