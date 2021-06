Italia, Pessina scalpita e Mancini ci pensa: può essere la mossa a sorpresa

Da 26esimo convocato, in extremis, a 12° titolare. Per quanto possano valere al primo giorno di vera ripresa dopo la qualificazione ai quarti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - questo hanno detto i “segnali” dell’allenamento di ieri. Squadra divisa da Mancini in due gruppi: da un parte chi aveva iniziato la gara con l’Austria più Matteo Pessina, tutti tenuti a lungo a rapporto dal c.t.; dall’altra il resto del gruppo compreso Chiellini, che comunque sta lavorando da giorni come gli altri per rendersi disponibile a partire titolare con il Belgio. Non Florenzi, invece ancora a parte. Non vere e proprie prove tattiche, ma l’atalantino è stato provato assieme alle altre due mezzali: che venerdì possa prendere il posto di Barella o Verratti al momento è quantomeno un’ipotesi.