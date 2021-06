Italia, pronto il turnover col Galles: riposa Insigne, tornano Verratti ed Emerson Palmieri

Roberto Mancini prepara il turnover per l'ultima sfida del girone con il Galles. Vedremo sicuramente un'Italia diversa, scrive Tuttosport, con il turnover che potrebbe riguardare 6/7 giocatori. A ieri la situazione era questa: certi gli ingressi di Emerson per Spinazzola, di Verratti in mezzo, e di Chiesa e Belotti in attacco. Bisogna aggiungere che Insigne dovrebbe essere tenuto a riposo ma ancora non è certo. A questo punto Mancini potrebbe decidere di inserire Bernardeschi o lasciare in campo lo scatenato Berardi, inserendo Chiesa a sinistra.