Italia-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Insigne titolare, Florenzi preferito a Di Lorenzo

Prove generali per la Nazionale in vista dell'Europeo. Stasera a Bologna, stadio Dall'Ara, c'è Italia-Repubblica Ceca e Roberto Mancini schiera una formazione tutt'altro che sperimentale. Confermato Lorenzo Insigne, mentre a Giovanni Di Lorenzo viene preferito Alessandro Florenzi. Panchina anche per Alex Meret. Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

REPUBBLICA CECA (4-1-4-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka, Boril; Kral; Masopust, Darida, Barak, Jankto; Krmencik.