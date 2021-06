Italia, Sensi lascia il ritiro e dice addio a Euro2020: al suo posto Pessina

Stefano Sensi dice addio a Euro 2020. Il centrocampista dell'Inter, infortunatosi nell'allenamento odierno in vista del test amichevole di domani, sono state valutate dallo staff medico della nazionale. Dagli accertamenti effettutati, Sensi non riuscirebbe a recuperare in tempo e per questo motivo il ct Roberto Mancini è stato costretto a optare per un cambio. Al posto dell'interista sarà convocato il trequartista dell'Atalanta Matteo Pessina. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il centrocampista dell'Inter ha abbandonato Coverciano per tornare a casa.