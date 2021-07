Italia-Spagna, omaggio alla Carrà nel prepartita: risuonerà "A far l'amore comincia tu"

L’Italia si riscalderà al ritmo di “A far l’amore comincia tu”. Tra le canzoni più famose di Raffaella Carrà, idolo nazionale scomparsa ieri all’età di 78 anni, sarà inserita nella playlist del riscaldamento azzurro prima della gara contro la Spagna per omaggiare la memoria. La FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di poter ricordare la Raffaella nazionale in questo modo: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.