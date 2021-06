Italia, tutto pronto per Euro 2020: oggi le foto ufficiali a Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Foto ufficiali a Coverciano per la Nazionale di calcio che, dopo la definizione della lista ufficiale dei 26 nella tarda serata di ieri, comincia l'ultima parte del raduno in vista dell'amichevole di venerdì a Bologna con la Repubblica Ceca e soprattutto dell'esordio all'Europeo nella partita inaugurale dell'11 giugno all'Olimpico contro la Turchia. Le scelte definitive del ct, Roberto Mancini, hanno determinato anche l'ufficializzazione dei numeri di maglia. Tra gli altri Gianluigi Donnarumma che porterà il 21, Giorgio Chiellini il 3, Leonardo Bonucci il 19, Nicolò Barella il 18, Lorenzo Insigne il 10, Andrea Belotti il 9. Numero 22 sulla schiena per Giacomo Raspadori, richiamato all'ultimo da Mancini dopo l'eliminazione della Under 21 ai quarti dell'Europeo. Ecco i numeri di maglia dei 26: Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma, 26 Alex Meret, 1 Salvatore Sirigu. Difensori: 15 Francesco Acerbi, 23 Alessandro Bastoni, 19 Leonardo Bonucci, 3 Giorgio Chiellini, 2 Giovanni Di Lorenzo, 13 Emerson Palmieri, 24 Alessandro Florenzi, 4 Leonardo Spinazzola, 25 Rafael Toloi. Centrocampisti: 18 Nicolò Barella , 16 Bryan Cristante, 8 Jorginho, 5 Manuel Locatelli, 7 Lorenzo Pellegrini, 12 Stefano Sensi, 6 Marco Verratti. Attaccanti: 9 Andrea Belotti, 11 Domenico Berardi, 20 Federico Bernardeschi, 14 Federico Chiesa, 17 Ciro Immobile, 10 Lorenzo Insigne, 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo). (ANSA).