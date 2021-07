Italia, ultime di formazioni per la finale con l'Inghilterra: confermati Insigne e Di Lorenzo

Ci siamo. E' il grande giorno. Stasera la gara tra Italia e Inghilterra, finale di Euro 2020. Non dovrebbero esserci rivoluzioni nella formazione di Roberto Mancini per sfidare l'undici di Gareth Southgate. Donnarumma confermatissimo tra i pali, Spinazzola out chiama dunque Emerson ancora terzino sulla mancina. Di Lorenzo ancora sull'out destro della difesa con Bonucci e Chiellini come tandem centrale in retroguardia.

Centrocampo che vince, e convince, non si cambia. Barella e Verratti, dunque, ai fianchi di Jorginho in cabina di regia. Davanti, nel tridente, ancora Chiesa e non Berardi per completare il tridente dei titolarissimi di Mancini con Immobile e Insigne. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.