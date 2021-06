L’Italia fa la partita, crea occasioni ma non la sblocca: è 0-0 all’intervallo

L’Italia di Mancini fa la partita e ha il pallino del gioco in mano ma non riesce a sbloccare la gara. Il primo tempo contro la Turchia termina 0-0. Gli azzurri impostano il gioco, mentre i turchi fanno densità, coprono tutti gli spazi e provano a colpire in ripartenza. Lorenzo Insigne, al minuto numero 18, è andato vicino al gol del vantaggio. L’azzurro ha aperto però troppo il piattone destro a tu per tu con Cakir facendo terminare la sfera sul fondo. L’occasione più ghiotta l’ha avuta però Chiellini. Sugli sviluppi di un corner, il capitano azzurro si è staccato dalla marcatura di Demiral e ha sfiorato l’1-0. Solo una super parata di Cakir ha evitato il gol. Nel finale di frazione, forti proteste azzurre per un presunto fallo di mano in area di rigore di un giocatore della Turchia.