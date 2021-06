L'Italia giocherà sabato a Londra: agli ottavi una tra Austria e Ucraina

Nove punti su nove per l'Italia di Mancini, che si garantisce gli ottavi di finale di Euro 2020 da prima. Nel turno a eliminazione diretta, nella partita che sarà giocata a Londra sabato sera (26 giugno) alle ore 21, gli Azzurri di Mancini sfideranno la seconda classificata del gruppo C, cioè una tra Austria e Ucraina, che si sfideranno tra loro all'ultima giornata del girone C.