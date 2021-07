L'Italia si rimette in carreggiata: con l'Inghilterra si va ai supplementari

A Wembley al 90' è pari tra Italia e Inghilterra, nella finale di Euro 2020. I padroni di casa partono fortissimo e si portano subito in vantaggio dopo soli 2' con Shaw, l'esterno sinistro riceve il cross dalla destra dell'altro esterno inglese e batte Donnarumma sul primo palo. L'Italia accusa il colpo e per mezz'ora non trova spazi e si fa prendere dal nervosismo. Di Chiesa al 36' l'occasione più pericolosa creata dalla Nazionale italiana: il pallone sibila non lontano dalla porta di Pickford. Nella ripresa Mancini toglie Immobile, mette Insigne falso nueve e l'italia cambia marcia. Al 67' la Nazionale trova il pari con Bonucci che ribadisce in rete sulla respinta di Pickford dopo un colpo di testa di Verratti dagli sviluppi di un corner. L'Inghilterra accusa il colpo ma tiene il pari fino al 90'. Saranno i supplementari a decidere la vincitrice degli Europei.