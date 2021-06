L'Olanda preme ma l'Ucraina tiene: è 0-0 all'intervallo

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam termina 0-0 il primo tempo di Olanda-Ucraina, match valido per il gruppo di C di Euro 2020. Gli uomini di de Boer spingono per tutto il primo tempo, ma trovano l'Ucraina ben coperta e pronta a ripartire in contropiede. Dopo 2' subito un'occasione per Depay che, dopo un errore di Zinchenko, parte come una scheggia e tira porta trovando la parata in due tempi di Buschan. Al 27' gli Oranje hanno un'altra grande chance, ma Weghorst, ben servito in area da Depay cerca un improbabile dribbling su Bushchan, abile in uscita bassa. Ultima occasione per i padroni di casa nel finale del tempo con Dumfries che manda fuori di testa da pochi passi da porta.