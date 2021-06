L’Olanda vince il girone e accede agli ottavi: Austria battuta 2-0

L'Olanda stacca il biglietto per gli ottavi di finale, con la certezza di avere il primo posto in tasca indipendentemente dal risultato di lunedì prossimo. Arriva un 2-0 contro l'Austria figlio di un'ottima prestazione, dove gli oranje hanno saputo colpire quasi subito, controllare la partita e infine chiuderla non senza aver sprecato qualche occasione di troppo. A segno Depay nel primo tempo su rigore e nella ripresa il raddoppio è firmato da Dumfries.