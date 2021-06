L'Ucraina batte 2-1 la Svezia al 121': Shevchenko sfiderà l'Inghilterra ai quarti

Ad Hampden Park di Glascow l'Ucraina batte ai tempi supplementari 2-1 la Svezia e si qualifiica per i quarti di finale di Euro 2020. Sblocca il match la rete di Zinchenko al 28': Yarmolenko, in area, d'esterno mancino trova l'esterno del City, che scarica un missile col suo piede preferito e trafigge Olsen. Al 43' il pareggio svedese col solito Forsberg con un mancino da fuori area su assist di Isak. Nella ripresa prima l'Ucraina prende un palo con Sydorchuk, poi per due volte Forsberg sfiora la doppietta colpendo un palo e una traversa. Nei supplementari l'Ucraina trova il gol vittoria al 121': Zinchenko riceve sulla corsia mancina e mette in area un traversone fantastico, trovando la testa di Dovbyk, che infila Olsen. Ora la squadra di Shevchenko se la vedrà nei quarti contro l'Inghilterra sabato prossimo a Roma.