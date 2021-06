L'Ungheria sorprende ancora: Germania sotto 1-0 all'intervallo

A Monaco di Baviera, l'Ungheria, a cui serve solo la vittoria per passare il turno, è in vantaggio per 1-0 a Monaco di Baviera contro la Germania, che con questo risultato saluterebbe Euro 2020. È stato un primo tempo molto complicato per la squadra di Löw, sotto un diluvio che forse sta in qualche modo disturbando la manovra tedeschi, con il terreno di gioco reso sempre più pesante col passare dei minuti. Decide fin qui la rete messa a segno di testa da Szalai all'11' su cross dalla trequarti di Sallai.