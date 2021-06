La Danimarca festeggia: 4-1 alla Russia, centrati gli ottavi di finale

La Danimarca riesce nell'impresa: batte la Russia e si qualifica clamorosamente agli ottavi di finale. Gli scandinavi avevano un piede e mezzo fuori dal torneo dopo le prime due sconfitte, ma già col Belgio avevano dimostrato di non essere per nulla disposti a lasciare anzitempo il torneo. E con la Russia, davanti a un "Parken" che ha dato il suo contributo, è arrivato un successo netto, inappellabile. Per i danesi a segno Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maehle. In casa Russia. Il gol della bandiera è del solito Dzyuba.