La grande chance di Mertens: con l'Italia tocca a Dries se De Bruyne non recupera

Dries Mertens scalda i motori. Come riportato da Tuttosport, senza De Bruyne sarebbe lui a partire dal 1'. Proprio il giocatore del Napoli, è nelle idee del tecnico Roberto Martinez e deve prendersi il palcoscenico da protagonista in questo Europeo. L'attaccante degli azzurri si è anche cimentato in una partita virtuale a golf nel giorno di riposo dopo il match ed ha intrattenuto tutto il gruppo. L'intesa con Lukaku deve migliorare, ma con il tempo può solo progredire.