La Macedonia di Elmas è già fuori da Euro2020: altra sconfitta, festeggia l'Ucraina

La sfida tra le due squadre a quota 0 punti del Girone C, quello che comprende anche Austria e Olanda, è dell'Ucraina. Contro la Macedonia del Nord basta un primo tempo di altissimo livello degli uomini di Andriy Shevchenko per ottenere i primi tre punti a Euro2020 a rilanciarsi nel discorso qualificazione agli ottavi, con l'Italia spettatrice interessata visto che se passasse come prima pescherebbe la seconda di questo gruppo. Nonostante un secondo tempo da dimenticare, Malinovskyi e compagni possono esultare. La Macedonia di Pandev ed Elmas è già eliminata.