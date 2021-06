La notizia su Jorginho che i tifosi del Napoli già sapevano

Analizzando il peso specifico di De Bruyne nel gioco del Belgio, La Gazzetta dello Sport sottolinea anche i numeri di Jorginho, che se appresta ad essere uno degli elementi chiave della gara di venerdì contro la nazionale del ct Martinez. Il regista azzurro - si legge - ha toccato 368 palloni, oltre 90 a partita. Dei 316 passaggi effettuati ne ha completati 297 (94%). Soltanto Kroos, tra i play, lavora più palloni in una classifica nella quale figurano anche Alaba (factotum dell’Austria) e gli spagnoli che su possesso e palleggio definiscono la loro identità. Con l’Italia senza palla, Jorginho si colloca al centro del 4-5-1: è il primo frangiflutti davanti a Bonucci e Chiellini (o Acerbi). La sua forza sono i contrasti, le palle conquistate. Ha toccato appena 3 palloni in area altrui, il suo regno è la mediana. Qui, in fase di possesso, gli si affianca Verratti (o Locatelli), una cerniera mobile che accorcia le distanze tra difensori (3) e attaccanti (5). L’intesa con Verratti è la scommessa vincente di Mancini, anche se qui il parigino tiene palla più del solito.