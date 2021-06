La Slovacchia cade con la Svezia: Lobotka resta in panchina per tutta la gara

Un primo tempo noioso e senza spunti, una ripresa di marca svedese con i gialloblù che sfiorano più volte la rete, senza soffrire, riuscendo però a sbloccare l'incontro solo su calcio di rigore con Forsberg a quindici minuti dalla fine. Dopo il pari all'esordio la Svezia conquista così una vittoria preziosa che la proietta al primo posto del girone gli scandinavi che ora hanno buone possibilità di passare al prossimo turno. Per gli slovacchi invece tutto si deciderà nell'ultima gara contro la temibile Spagna. Stanislav Lobotka, l'unico 'napoletano' tra le due squadre, resta in panchina per tutta la gara.