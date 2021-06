La Slovacchia di Hamsik batte 2-1 la Polonia: Zielinski in campo per 86’

La Slovacchia batte la Polonia 2-1 a San Pietroburgo e può festeggiare 3 punti pesantissimi quanto inattesi alla vigilia. Vantaggio slovacco grazie ad un'autorete di Szczęsny. Nella ripresa, immediato pareggio polacco di Linetty, ma è Skriniar l'uomo copertina, autore del gol vittoria nella ripresa dopo che la Polonia era rimasta in 10 per l'espulsione di Krychowiak. Il napoletano Zielinski in campo 86 minuti. In attesa della partita tra Spagna e Svezia di questa sera, gli slovacchi dunque si ritrovano al primo posto nel girone.