La Spagna non riesce a scardinare il bunker svedese: è 0-0 all’intervallo

Nessun gol nei primi 45' di Spagna-Svezia. Partita dominata dalla Roja che però non è riuscita mai a sfondare contro un avversario sceso in campo con l'intento di non giocare. Quello messo in scena dalla squadra di Jan Andersson è un catenaccio d'altri tempi, con undici uomini dietro la linea di centrocampo, compatti a chiudere ogni spazio e costringendo gli uomini di Luis Enrique a un continuo giro palla per cercare di trovare qualche varco. Ne esce qualche occasione da gol, due clamorose con Dani Olmo di testa al 16' sul quale risponde alla grande Olsen, poi con Morata che sfrutta una disattenzione difensiva, l'unica, degli scandinavi, ma che spreca clamorosamente ritrovandosi a tu per tu col portiere.