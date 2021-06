La Spagna travolge 5-0 la Slovacchia: iberici agli ottavi, un tempo per Lobotka

La Spagna travolge 5-0 la Slovacchia di Hamsik e si qualifica per gli ottavi di Euro 2020. A "La Cartuja" apre le marcature alla mezz'ora un autogol di Dubravka: sulla botta da limite di Sarabia che colpisce la traversa, il portiere sulla ribattuta smanaccia malissimo e manda la palla all'interno della propria rete. Al termine del primo tempo il raddoppio spagnolo con Laporte che sfrutta ancora un errore da parte di Dubravka, che sbaglia completamente l'uscita. Al 56' il tris iberico con un sinistro di Sarabia. Al 68' e al 72' uno due delle Furie rosse, che prima con una magia di tacco di Ferran Torres e dopo con l'autogol di Kucka fissano il punteggio sul 5-0. La Slovacchia con questa sconfitta dice anche addio agli Europei, per la differenza reti infatti non entra tra le 4 migliori terze. La Spagna affronterà negli ottavi la Croazia.