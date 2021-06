La Spagna va agli ottavi ma Fabian non gioca: finora Europeo anonimo per l'azzurro

Pokerissimo contro la Slovacchia e qualificazione agli ottavi per la Spagna di Fabian Ruiz che però non ha giocato. Nel match vinto per 5-0 dagli spagnoli contro gli slovacchi a Euro 2020, neanche un minuto giocato dall'azzurro. Per il momento è un torneo sottotono per il centrocampista del Napoli: lo spagnolo infatti ha giocato finora soltanto una trentina di minuti senza incidere. L'Europeo doveva essere una vetrina importante per Fabian, già eletto miglior giocatore della competizione europea Under21 di 2 anni fa, ma per ora non è stato così. Con l'attuale situazione difficile che ci sia un club disposto a sborsare l'elevato prezzo che chiede il Napoli per l'eventuale cessione dell'ex Betis. Adesso sulla strada della Spagna ci sarà la Croazia, vedremo se Luis Enrique deciderà di dare una chance a Fabian e se lui sarà bravo a sfruttarla.