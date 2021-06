La Spagna vola ai quarti: 5-3 alla Croazia ai supplementari, Fabian in campo nella ripresa

Dopo 120 minuti spettacolari, la Spagna batte 5-3 la Croazia e vola ai quarti di finale di Euro2020. I 90 minuti sono terminati 3-3. Primo tempo ad ampie tinte rosse, ma non per quanto riguarda il risultato. Al 45' infatti, le squadre si sono attestate sull'1-1 grazie all'autorete di Unai Simon al 20' e al gol di Sarabia su ribattuta di Livakovic. La ripresa ha visto subito la Spagna partire con maggiore convinzione e al 57' è arrivato il 2-1 segnato da Azpilicueta di testa su cross di Ferran Torres. È lo stesso Ferran Torres a segnare poi il 3-1 che sembrava aver chiuso i giochi, ma a 5' dalla fine Orsic ha riaperto la partita con il gol del 3-2. Nel maxi recupero concesso da Cakir la Spagna va in bambola e il nuovo entrato Pasalic ha portato le squadre ai supplementari. Prima Morata al 100' con un gran gol di sinistro e poi Oyarzabal da pochi metri, hanno steso i croati che avevano ripreso per i capelli una partita già persa. Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, è subentrato nel secondo tempo regolamentare al minuto 77.