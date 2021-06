La Svezia batte 3-2 la Polonia e vola da prima agli ottavi, un assist e 90' per Zielinski

La Svezia vince 3-2 contro la Polonia e chiude il girone E in testa davanti alla Spagna. Svedesi in vantaggio con una doppietta del solito Forsberg, prima rete al 2' con un sinistro dal limite dell'area e raddoppio al 59' con un destro a giro. La Polonia non si arrende e con una doppietta del bomber Lewandowski pareggia: al 68' stupendo tiro a giro su assist di Zielinski e all'84' sull'assist di Kozlowski. I polacchi si riversano in avanti per il gol qualificazione ma la Svezia li punisce in contropiede al 94' con Claesson che viene ben servito da Kulusevski e insacca a tu per tu con Szczęsny.