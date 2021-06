La Svizzera vince ma è solo terza: battuta 3-1 la Turchia

La Svizzera domina la sfida contro la Turchia, vincendo 3-1 il match valido per il gruppo A. La Svizzera si porta subito in vantaggio al 7' con Seferovic: serie di rimpalli che favoriscono Zuber, il numero 9 elvetico si inventa un mancino imparabile sul lato opposto imparabile per Cakir. Al 26' raddoppio con un gol capolavoro di Shaqiri: l’attaccante del Liverpool controlla un passaggio di Zuber e con conclusione di prima intenzione sotto l’incrocio dei pali batte Cakir. Al 62' la Turchia accorcia le distanze con Kahveci: ancora un gran gol con un tiro a giro che non lascia scampo a Sommer. Passano 7 minuti e la Svizzera chiude il match ancora con Shaqiri: altra gran botta e doppietta dell'ex Inter. Termina così, la nazionale svizzera aggangia a 4 punti il Galles ma per la peggior differenza reti dovrà attendere di essere ripescata tra le quattro migliori terze.