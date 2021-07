Lahm elogia Italia e Inghilterra: "Sono le 2 vincitrici di Euro2020, vi spiego perché"

Nella sua rubrica per il Guardian, Philipp Lahm ha parlato delle due finaliste di Euro 2020, spendendo grandi elogi per entrambe: "Ci sono due grandi vincitrici in questo torneo: l'Inghilterra ha subito un solo gol e fa affidamento sul grande atletismo dei giocatori. Sono forti nel gioco aereo, una qualità che ricorda la Premier League del passato. E poi ha preso un solo gol, contro la Danimarca. L'Italia è l'altra vincitrice: la squadra di Mancini ha dimostrato di essere un gruppo solido, che ha saputo combinare la vecchia virtù italiana di saper difendere bene con una componente più internazionale. Non fa affidamento sul catenaccio, ma fa possesso nella metà campo avversaria, grazie al trio di centrocampo. Tatticamente è il meglio che abbia offerto l'Europeo".