Lieve contatto Di Lorenzo-Doku, per l'arbitro è rigore: Lukaku fa 2-1 e si va all'intervallo

Rientra in partita il Belgio, con un calcio di rigore conquistato da Doku dopo un lieve contatto con Di Lorenzo. Mancino potente e centrale, lievemente aperto, che non lascia scampo a Donnarumma: nel recupero del primo tempo, dunque, Belgio-Italia è sull'1-2, poi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.