Macedonia del Nord-Olanda, le formazioni ufficiali: terza da titolare su tre per Elmas

Di seguito le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Olanda, sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo C. Ancora titolare, per la terza gara su tre in questo Europeo, l'azzurro Eljif Elmas.

Macedonia del Nord (4-2-3-1) - Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi; Tricovski, Elmas, Trajkovski; Pandev.

Olanda (3-5-2) - Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen.