Macedonia, Elmas delude contro l'Ucraina: "Non è il calciatore spesso ammirato a Napoli"

La Macedonia del Nord di Eljif Elmas è già stata eliminata da Euro2020 dopo le sconfitte con Austria e Ucraina. Oggi, contro la nazionale di Shevchenko, il centrocampista del Napoli è stato autore di una prestazione mediocre, da 5,5 per Tuttomercatoweb.com: "Non è il calciatore spesso ammirato nel Napoli. Forse il ruolo, forse la tensione. Non riesce a far vedere il suo grande talento".