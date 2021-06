Mancini punta su Insigne: il tecnico ha tenuto a rapporto Lorenzo

Lorenzo Insigne a rapporto da Roberto Mancini in vista della sfida al Belgio nei quarti di finale dell'Europeo. Lo svela l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Sono iniziati in questi giorni una serie di colloqui diretti, a tu per tu, tra lui e vari giocatori. Immobile lo ha raccontato ieri direttamente, facendo capire l’importanza di questo strumento.

Usato per altro anche da Vialli, che in questo momento sta davvero raddoppiando l’area di intervento, nel cono del gemello Roberto. Che ha tenuto a rapporto anche Insigne, altro elemento ‘generoso’ contro l’Austria, ma meno efficace del solito”.