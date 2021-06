Nazionale, maglia dell'ex azzurro Jorginho donata al Museo del Calcio

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - La maglia numero 8 di Jorginho è entrata nel Museo del Calcio di Coverciano: una scelta per celebrare la vittoria dell'Italia contro la Turchia venerdì scorso, al debutto dell'Europeo. Oltre alla maglia del centrocampista italo-brasiliano è stato donato al museo anche il gagliardetto della formazione turca per la sfida contro la nostra Nazionale. L'11 giugno 2021 è una data da cerchiare in rosso anche perché coincisa con il ritorno del pubblico allo stadio. (ANSA).