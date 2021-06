Olanda, De Ligt punge l'Italia: "Gioca bene, ma finora non ha trovato squadre top"

L'Olanda di Frank De Boer ha conquistato il primo posto nel Gruppo B degli Europei da imbattuti grazie anche al 3-0 rifilato alla Macedonia, tra i protagonisti del match anche il difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Il bianconero ha sfiorato più volte il gol e a fine partita ha dichiarato: "Abbiamo vinto 3 partite ed è la prima cosa importante come lo è imparare partita dopo partita, adesso guardiamo gli altri match ed aspettiamo l'avversario per gli ottavi di finale. L'Italia? L'ho guardata molto bene, giocano con tutta la squadra, tutti hanno giocato, è importante, hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco, loro hanno giocato contro tre squadre buone ma non top come la Francia".