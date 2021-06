Olanda-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Malen dal 1' con Depay

Sono ufficiali le formazioni del quarto di finale di Euro 2020 Olanda-Repubblica Ceca, in programma alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. Frank De Boer lancia in attacco Malen in coppia con Depay, il ct ceco Silhavy risponde con l'ex Roma Schick terminale d'attacco del 4-2-3-1.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. A disp.: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Berghuis, Promes, Klaassen, Gravenberch, Weghorst, Timber, Gakpo. Ct: De Boer.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Sevcik, Barak; Schick. A disp.: Mandous, Koubek, Brabec, Krmencik, Jankto, Hlozek, Vydra, Kral, Mateju, Pekhart, Pesek, Sadilek. Ct: Silhavy.