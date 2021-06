Perisic risponde a Schick, finisce 1-1 tra Croazia e Rep. Ceca: terzo gol per l'ex Roma

All'Hampden Park di Glasgow, termina 1-1 il match delle 18 di Euro 2020 tra Croazia e Repubblica Ceca. Cechi si portano in vantaggio al 37' su calcio di rigore: è il VAR a punire la gomitata di Lovren su Schick in area. Dal dischetto lo stesso ex Roma trasforma il penalty spiazzando completamente Livakovic e realizzando il terzo gol dei suoi Europei. Nella ripresa arriva il pareggio croato con Perisic: l'esterno dell'Inter si accentra dalla sinistra e lascia partire un potente destro che trafigge Vaclik.