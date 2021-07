Piccinini confida in Emerson: "Spinazzola tra i migliori, ma lui non scende sotto il 6"

“Perdiamo il miglior terzino sinistro dell’Europeo, Spinazzola lo è stato di gran lunga”. Stasera contro la Spagna, l’unica novità per l’Italia sarà l’assenza forzata del laterale della Roma, sostituito da Emerson Palmieri. Dagli studi di Sky, Sandro Piccinini commenta così: “Gosens ha fatto una sola prestazione straordinaria, mentre Spinazzola ha dato spettacolo. Abbiamo un’alternativa di ottimo livello: non dico sia più bravo di Spinazzola in fase difensiva, ma siamo ben coperti, anche se in questo momento Spinazzola è forse il miglior terzino al mondo. Però siamo ben ben coperti: difficilmente Emerson Palmieri scende sotto il 6”.