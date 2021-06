Politano, che delusione: non è bastata una stagione da 12 gol per convincere Mancini

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne sono i tre elementi del Napoli ufficialmente nella lista dei 26 dell'Italia per gli Europei. La notizia però che ha lasciato tutti sorpresi è l'esclusione di Matteo Politano, che dopo una lunga rincorsa aveva ritrovato il gruppo azzurro e nell'ultimo periodo sembrava anche aver convinto Mancini e scalato gerarchie importanti.

Con i due gol a San Marino in un tempo e l'esclusione successiva di Kean, sembrava fatta per per poter far parte del gruppo europeo e coronare così una stagione eccezionale a livello individuale, totalizzando 12 gol e 5 assist nonostante alcune difficoltà di squadra ed un periodo adattato anche da prima punta. Proprio in extremis, però, Mancini ha inserito Raspadori e ad uscire non è stato Bernardeschi (0 gol in 39 presenze stagionali), ma il classe '93 del Napoli.

Politano lascia dunque il gruppo azzurro, con la delusione di chi credeva di meritare il posto, ma guardando anche avanti e raggiungendo subito la compagna che partorirà proprio tra pochi giorni. Poco più di un mese e poi ritroverà l'azzurro del Napoli, partendo dal primo giorno per il ritiro di Dimaro agli ordini di Spalletti, con l'obiettivo di dare continuità ai numeri dell'ultima stagione